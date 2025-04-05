Німеччина хоче повернути свої 1200 тонн золота зі сховищ США, – Politico

Золоті резерви Німеччини на суму понад 100 мільярдів євро зберігаються у Федеральному резерві Нью-Йорка. Проте через зміну курсу Вашингтону Берлін розглядає питання про повернення його додому.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Чому Німеччина хоче повернути своє золото

Так, Німеччина володіє другим за величиною запасом золота у світі, і зберігає 37% із них – приблизно 1236 метричних тонн, вартістю 113 мільярдів євро – у сховищах Федерального резерву Нью-Йорка. Ці запаси дорогоцінних металів гарантують, що, якщо виникне така потреба, Бундесбанк матиме змогу перевести своє золоту у валюту.

Деякі політики в Німеччині стурбовані тим, що Федеральний резерв Нью-Йорка, який десятиліттями вважалося одним із найнадійніших сховищ у світі, може бути не таким безпечним.

Politico пише, що розмови про небезпеку збереження німецького золота в американському сховищі ще донедавна вважалися причудою диваків та прихильників теорій змов. Однак іронічно, що дискусію знову відродив не хто інший, як Ілон Маск. Саме він закликав до перевірки золотих запасів США.

У відповідь на чутки центральний банк Німеччини переконує, що США досі залишаються надійним місцем для зберігання золота.