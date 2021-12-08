Nestle планує продати активи L'Orеal на 10 мільярдів доларів: хто покупець

Швейцарська компанія Nestle повідомила, що планує скоротити свою частку в L'Orеal Group у рамках угоди на 10 мільярдів доларів. Що це означає для власників французького бренду – читайте далі.

У результаті пакет акцій Nestle у L'Oreal зменшиться до 20,1% з 23,3%. Швейцарська корпорація йде на такий крок вперше з 2014 році.

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Nestle продає акції L'Oreal на 10 мільярдів доларів

Загалом компанія Nestle планує продати 22,26 мільйона цінних паперів L'Oreal назад французькій компанії за 400 євро (450 доларів) за штуку. Таким чином, швейцарська компанія має змогу капіталізувати нещодавнє зростання вартості активів косметичної фірми, пише The Wall Street Journal. L'Oreal викупить активи за готівку та в борг, а потім анулює їх. У результаті цієї угоди частка сім'ї Франсуази Бетанкур-Маєр зросте до 34,7% з 33,3%.

Актуальна вартість акцій L'Oreal на момент створення цього матеріалу коливається на рівніза кожну. Ринкова капіталізація компанії становитьдоларів, повідомляє Yahoo!Finance

Nestlé протягом багатьох років стикалася з тиском зі сторони аналітиків та інвесторів з вимогою продати акції L’Oréal, які належать компанії. Цей пакет цінних паперів також був предметом ретельних перевірок протягом тривалого періоду. Швейцарська корпорація зберігала як фінансовий, так і стратегічний інтерес навіть, коли хедж-фонд Third Point, заснований Деніелом С. Лобом, закликав продати ці активи у середині 2017 року. Відтоді акції L'Oreal зросли більш ніж вдвічі.

Компанії співпрацювали протягом понад 40 років. У 1974 році компанія Nestle придбала більшу частину активів L'Oreal задля захисту бренду від націоналізації у Франції. Nestle збереже за собою два місця у раді директорів L'Oreal.