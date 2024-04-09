"Золоті візи" в Іспанії: чому місцевий уряд вирішив їх скасувати

Протягом довгого часу у Іспанії діяли "золоті візи". Це унікальна можливість для іноземців вільно проживати на іспанській території.

Як діють золоті візи

"Золоті візи" надавали іноземцям право на перебування в Іспанії протягом трьох років через великі інвестиції у нерухомість. Йдеться не тільки про проживання, а і можливість працювати.

Читайте також "Наша боротьба": глава JPMorgan закликав США не кидати Україну

Для отримання спеціального дозволу особа має інвестувати мінімум 500 тисяч євро в іспанську нерухомість. При цьому, не використовуючи іпотечний кредит.

У чому проблема "золотих віз"

, що аналогічна програма діяла у Португалії. Однак, місцевий уряд прийняв рішення про її припинення через житлову кризу.

Програма "золотих віз" спричинила низку проблем для місцевих. Зокрема, неможливість вільно купувати недороге житло.

Педро Санчес Прем'єр-міністр Іспанії Сьогодні 94 з кожних 100 таких віз пов'язані з інвестиціями в нерухомість у великих містах, які стикаються з дуже напруженим ринком і де майже неможливо знайти гідне житло для тих, хто вже живе, працює і платить податки.

Теперішню ситуацію на ринку нерухомості прем'єр-міністр назвав спекулятивним бізнесом. Санчес уточнив, що процес ліквідації цієї програми розпочнеться уже у вівторок, після вивчення звіту від Міністерства житлово-комунального господарства, під час щотижневого засідання уряду.