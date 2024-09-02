"Копійки" більше не буде: НБУ планує змінити назву монети на "шаг"

Нацбанк ініціює зміну назви розмінних монет в Україні. У центробанку детально пояснили для чого це потрібно.

НБУ планує змінити назву розмінних монет в Україні

Національний банк України вважає, що назву монети "копійка" потрібно змінити для відновлення історичної справедливості. Регулятор вважає, що це також сприятиме дерусифікації, деколонізації та відродженню національних традицій в грошовому обігу України, повідомляє 24 Канал.

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У Нацбанку пояснили, що назва для розмінної монети "копійка" – це фактичний символ московської окупації. Цей висновок зробили, дослідивши історію грошового обігу в Україні. Додають, що слово "копійка" має імперське та московське походження. Крім того, копійки залишилися в обігу лише ворожих до України країн.

Андрій Пишний Глава НБУ Сьогодні український народ повертає собі усе, що було несправедливо в нього вкрадене та понівечене кремлівськими наративами. Саме час відновити справедливість і для грошової системи, очистити монетарний суверенітет від щонайменшої спорідненості з будь-чим московським. Ми маємо своє, питомо українське, слово для визначення дрібних монет – це слово "шаг".

Для перейменування розмінних монет в Україні, НБУ пропонує провести низку законодавчих змін. До того ж планують встановити, що співвідношення між "копійкою" та "шагом" буде 1:1, тоді як над дизайном та порядком введення в обіг "шагів" буде працювати Національний банк України. Центробанк також має ухвалювати рішення щодо виведення з обігу "копійок".

Історія слова "шаг" в Україні

НБУ наголошує, що назва "шаг" – це крок до повернення українським монетам власної ідентичності, а також сприятиме тому, що грошовий обіг України очиститься від російського впливу. Що відомо про історію слова "шаг":

Слово "шаг" має давнє українське походження. Його використовували, як на території України, так і в українській грошовій лічбі з 16 по 17 століття (XVI – XVII);

Це унікальне найменування для монети, якого немає в інших лінгвокультурах;

Слово "шаг" було популярне серед видатних українських письменників. Зокрема, це слово можна знайти у творах Тараса Шевченка, Лесі Українки тощо;

Під час Української революції 1917 – 1921 років в обіг ввели грошові знаки з назвою "шаг". Це було закріплено на законодавчому рівні. Тоді були такі номінали – 1,2,5, 20 та 50 шагів;

Проте монети не вдалося викарбувати через економічні та технічні складнощі. Замість цього випустили гроші дрібного номіналу – розмінні марки Державної скарбниці. На них був напис – "Ходить на рівні з дзвінкою монетою". Національною валютою тоді була гривня.

Реакція науковців

У центробанку додають, що наукова спільнота підтримує цю ініціативу. Питання перейменування українських монет досліджували історики Національного банку, які працюють в Музеї грошей НБУ. Зокрема, вони повідомляють, що саме "шаг" – це суто українська назва для дрібних монет в Україні. Доктор історичних наук Андрій Бойко-Гагарін так прокоментував це питання:

Наша гривня – княжого роду, а шаг походить зі славетного роду козацького.

Позитивно оцінили ці висновки й експерти з Інституту історії України, Інституту мовознавства імені О. Потебні, Національного музею Тараса Шевченка.