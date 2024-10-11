Відмова від копійок: який законопроєкт НБУ подав до парламенту

НБУ продовжує працювати над проєктом з перейменування монет в Україні. Центральний банк надіслав важливий пакет документів до Верхової Ради.

НБУ подав закон про перейменування копійок

Нацбанк подав до парламенту пакет законопроєктів про зміну назви монети в Україні. Йдеться про відмову від терміну "копійка" на "шаг". Про це повідомив народний депутат України, очільник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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Народний обранець оприлюднив звернення глави Національного банку України Андрія Пишного на ім'я спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука. Зокрема, регулятор звернувся до парламентарів з проханням підтримати ініціативу про перейменування української розмінної монети.

До теми! НБУ вказав, що перейменувати монети в Україні планували ще на початку 1990-х років. Саме тоді були створені ескізи розмінної монети шаг, а також викарбувані перші експериментальні зразки таких монет.

Національний банк України представив ініціативу про перейменування монет на початку вересня 2024 року. Регулятор пояснив, що відмова від терміну "копійка" потрібна задля відновлення історичної справедливості. У центробанку додали, що цей крок також сприятиме дерусифікації, деколонізації та відродженню національних традицій в грошовому обігу України.