Назвали найдорожчий бренд світу: яка компанія може святкувати перемогу

Конкуренція серед найбільш компаній світу не спадає ні на йоту. Кожна з них прагне досягти якомога кращих результатів. Важливу роль у цьому процесі відіграє бренд. Як змінився рейтинг найдорожчих брендів – читайте далі.

Цього року компанії Apple вдалося повернути собі звання найдорожчого бренду. Про це свідчать результати дослідження Kantar BrandZ. Техгігант обігнав у цьому рейтингу кампанію Amazon, засновником якої є Джефф Безос, уперше за 3 роки.

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Компанія Apple стала найдорожчим брендом світу

Оцінка бренду виробника смартфонів iPhone досягла позначки у 947 мільярдів доларів у 2022 році. Тоді як компанія Amazon впала відразу на третю сходинку рейтингу. Додають, що Apple до цього востаннє визнавали найдорожчим брендом аж у 2015 році. Загалом перша п'ятірка найдорожчих брендів компаній виглядає наступним чином:

Apple – 947 мільярдів доларів;

доларів; Google – 820 мільярдів доларів;

доларів; Amazon – 706 мільярдів доларів;

доларів; Microsoft – 611 мільярдів доларів;

доларів; Tencen – 214 мільярдів доларів.

Крім того, марка Louis Vuitton, яко володіє французький конгломерат LVMH, став першим брендом з дорого сегменту, який увійшов до десятки рейтингу. Це сталося після зростання вартості на 64% до 124,2 мільярда доларів, попри те, що споживачі повільно повертаються після пандемії.

Виробник електрокарів Tesla злетів відразу на 18 позицій до 29 місця. Компанія Ілона Маска стала провідним брендом серед автомобілів на фоні сплеск інтересу до електрокарів.

Позиції компаній на ринку

На момент створення цього матеріалу, лідер рейтингу Kantar BrandZ компанія Apple досягла загальної капіталізації на ринку у розмірі 2,13 трильйона доларів. Тоді як вартість акцій компанії коливаються на рівні 131,58 долара за штуку, згідно з даними Yahoo! Finance.

Додамо, що цього року техгігант втратив звання найдорожчої компанії світу, програвши нафтовому гіганту Saudi Aramco. На сьогодні ринкова капіталізація цієї компанії досягла 2,25 трильйона доларів або 8,46 трильйона саудівських реалів, за даними Yahoo Finance. Цікаво, що корпорація із Саудівської Аравії не вперше досягла цього рівня. Це вже ставалося у 2020 році.

Щодо ще двох компаній із трійки лідерів рейтингу Kantar BrandZ, то є наступні дані:

Alphabet (материнська компанія Google) – ціна акцій – 2175 доларів за штуку, ринкова капіталізація – 1,43 трильйона доларів;

за штуку, ринкова капіталізація – доларів; Amazon – ціна акцій – 104 долари за штуку, ринкова капіталізація – 1,05 трильйона доларів.

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