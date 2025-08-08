Нафта буває різною, і далеко не всі її сорти однаково цінні для переробки. Найкращою вважають легку та малосірчисту нафту, яка простіше очищується та дає більший вихід бензину та дизелю.

Як визначають найкращу нафту?

На світовому ринку головними орієнтирами для ціноутворення є так звані маркерні або еталонні сорти. Вони визначають ринкову вартість інших видів сировини та слугують своєрідним стандартом якості, пише 24 Канал з посиланням на Нафто Ринок.

Дивіться також Shell офіційно йде з України: що буде з їхніми АЗС

Найвідомішими еталонними сортами нафти є американський WTI та європейський Brent.

Чому популярний сорт WTI?

Сорт WTI (West Texas Intermediate), відомий також як Texas light sweet, видобувають у Техасі. Його історично використовують як основний стандарт для США та країн Американського континенту.

Цікаво! Через легку структуру WTI добре підходить для виробництва автомобільного пального.

Чому популярний сорт Brent?

Brent (Brent Crude, Brent Blend, London Brent) видобувають у Північному морі на шельфових родовищах Brent, Forties, Oseberg та Ekofisk, розташованих між Норвегією та Великою Британією.

З 2007 року він є сумішшю кількох сортів, але зберігає статус основного європейського еталона.

Цікаво! Нафта марки Brent має відносно високий вихід дизельного пального та добре підходить для європейських нафтопереробних заводів, де попит на дизель вищий, ніж на бензин.

Що таке Urals?

Свою позицію на ринку займає російська Urals – суміш важкої та високосірчистої нафти з Поволжя та легкої нафти Західного Сибіру. Через більший вміст сірки та важких фракцій Urals вважається менш якісною і зазвичай коштує дешевше за WTI та Brent.