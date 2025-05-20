Росія "втрачає" найбільшого покупця нафти у світі

Китай – це один із ключових гравців на ринку нафти. У квітні країна, яка є другою найбільшою економікою у світі, суттєво зменшив обсяги закіпівель нафти в деяких країнах.

Китай зменшив обсяги імпорту нафти з Росії

У квітні 2025 року Китай купував менше російської нафти порівняно з попереднім роком. У річному розрахунку цей показник впав на 12,9%, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Загалом за квітень Китай імпортував 8,07 мільйона тонн нафти. Крім того, обсяги експорту російської нафти у квітні впали також порівняно з березнем. Падіння становить 5,8%. Для розуміння, Китай – це найбільший імпортер нафти у світі.

Цікаво, що у квітні 2025 року Китай різко збільшив обсяги імпорту нафти з Росії. Йдеться про нафту з Арктики. Відомо, що орієнтовно 10% нафтового експорту Росії припадає на три сорти нафти з Арктики: Arco, Novy Port і Varandey

Також відомо, що Китай у квітні купував менше нафти з Малайзії порівняно з березнем. Цей показник впав на 6,9%. Водночас у річному розрахунку обсяги імпорту зросли на 96,9%. Нагадаємо, що ця країна є головним перевалочним пунктом для транспортування підсанкційної іранської нафти.

Обсяги імпорту з Саудівської Аравії у квітні оцінили в 5,53 мільйона тонн, що майже на 13% менше, ніж в квітні. Додамо, що Саудівська Аравія – це третій найбільший постачальник нафти до Китаю. Ба більше, за минулий місяць китайська митниця не зафіксувала вантажів з нафтою з Ірану та Венесуели

В цілому за квітень Китай імпортував 48,06 мільйона тонн нафти. Це менше, ніж в березні, але на 7,5% більше порівняно з минулим роком. Це стало реальним завдяки істотним поставкам санкційної нафти та накопиченню запасів державними нафтопереробними заводами під час зупинок на технічне обслуговування