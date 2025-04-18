Китай збільшив імпорт особливої нафти з Росії

Китай є одним із ключових ринків збуту для російської нафти. У квітні Китай суттєво збільшив обсяги імпорту нафти з Росії.

Китай збільшує імпорт нафти з Росії

У квітні 2025 року зафіксували стрімке збільшення експорту нафти з Росії до Китаю. Важливо вказати, що йдеться саме про нафту з Арктики. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Приблизно 10% нафтового експорту Росії припадає на три сорти нафти з Арктики: Arco, Novy Port і Varandey. Проте майже всі танкери, які транспортують арктичну нафту, потрапили під санкції США. Чорне золото транспортують морським шляхом.

До теми! У березні 2025 року Туреччина суттєво зменшила імпорт російської нафти. Головна причина – санкції США. Обсяги імпорту російської нафти до Туреччини зменшилися у 4 рази.

Зокрема, відомо, що сировину перевантажують з судна на судна в міжнародних водах біля берегів Малайзії та Сінгапуру, що дозволяє обходити обмеження США. Російську нафту з Арктики перевантажують на великотоннажні танкери класу VLCC. Йдеться про судна, що не внесли до санкційних списків, які прямують до Китаю.

Старший аналітик Vortexa вказав, що лише за минулий тиждень за допомогою схеми з перевалки нафти з судна на судно перевезли, щонайменше, 4 мільйони барелів нафти з Арктики. Ба більше, ще 16 мільйонів барелів нафти транспортують через Південно-Китайське море протягом квітня. При цьому остаточний обсяг, який розвантажать в портах Китаю, буде залежати від логістичних аспектів та інтересу з боку компаній, які займаються нафтопереребкою.