В Україні проведуть оцінку стабільності банківської системи: в НБУ пояснили, чому це потрібно

Національний банк України нещодавно обговорив питання, пов'язані із забезпеченням макрофінансової стабільності та стійкості банківського сектору в умовах тривалої повномасштабної війни. Регулятор також повідомив про наступний крок.

У 2023 році НБУ планує оцінити стійкість банків та банківської системи України. Це питання обговорили під час засідання Ради з фінансової стабільності, яке провели 3 лютого.

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НБУ проведе оцінку стійкості банківського сектору

Рада підтримала концепцію від НБУ оцінки стійкості банків в Україні. Таким чином, регулятору вдасться виявити реальний стан справ сектору після проходження найгострішої фази поточної економічної кризи, пов'язаної з повномасштабною війною Росії проти України.

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У результаті Нацбанк зможе оцінити життєздатність бізнес-моделей фінустанов та визначити справжню потребу в капіталі найбільших банків. Особливу роль у цьому процесі відіграє третій етап. Йдеться про прогнозування показників діяльності банків за базовим сценарієм.

З актуальними даними регулятор зможе корегувати режим регуляторного пом’якшення, а також ухвалювати рішення щодо подальшого впровадження вимог до банків відповідно до регуляцій Євросоюзу.

Регулятор також додав, що українці довіряють банківській системі. Зокрема, фіксують збереження припливу ліквідності до банків та відновлення зростання строкових вкладень.

Крім того, банки мають можливість зберігати та навіть подекуди збільшувати запас капіталу, попри війну. Водночас у НБУ наголосили, що загрози для достатності капіталу все ще залишаються актуальними.