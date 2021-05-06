Nasdaq припинила трансляцію котирувань компанії Уоррена Баффета: чому так сталося

Одна з найбільших американських фондових бірж – Nasdaq – тимчасово припинила трансляцію даних про котирування акцій компанії Уоррена Баффета. Йдеться про активи класу А. Чому так сталося – читайте далі.

Ціна акції компанії Berkshire Hathaway, яка належить Уоррену Баффету, зупинилася на рівні 421 000 доларів за один актив. До того ж ринок демонструє позитивну тенденцію для Berkshire Hathaway. Це і є проблемою.

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Максимальне значення

У вівторок, 4 травня, вартість активів критично наблизилася до максимального значення, яке можуть опрацювати системи Nasdaq. Цей рівень дорівнює 429 496 доларів за акцію.

Американський інвестор є палким противником дроблення цінних паперів його компанії. Баффет переконаний, що висока ціна захищає Berkshire Hathaway від некваліфікованих інвесторів.

У зв'язку з цим біржа вирішила тимчасово припинити публікацію даних про усі активи, які перетнули позначку у 98% максимального допустимого значення. Nasdaq заявила, що оновить своє програмне забезпечення до кінця травня. Цікаво, що така проблема виникла не лише у Nasdaq, але й у біржі IEX Group. У квітні остання заявила, що припиняє приймати заявки на акції класу А компанії Уоррена Баффета. Головна причина – внутрішнє цінове обмеження торгової системи.

Nasdaq припинила публікувати дані про активи Berkshire Hathaway / Інфографіка Nasdaq

Нью-Йоркська фондова біржа (NYSE) повідомила, що стрімке зростання вартості акції компанії Баффета не вплине на роботу її систем. Ця біржа проводить досить велику частину операцій з акціями класу A.