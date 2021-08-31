Напередодні важливого засідання ЄЦБ: інфляція у країнах єврозони б'є багаторічні рекорди

У країнах єврозони у серпні знову зафіксували стрімкий ріст інфляції. Це сталося напередодні важливого засідання Європейського центрального банку, яке має відбутися на початку вересня.

Згідно з попередніми оцінками, споживчі ціни в останній місяць літа виросли на 3% у порівняння з минулим роком. У липні цей показник зріс на 2,2%.

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У країнах Єврозони зростає інфляція

Наступна зустріч Європейського центрального банку (ЄЦБ) запланована на 9 вересня. Одним із головних питань стане майбутнє програми придбання активів, оскільки все виглядає так ніби в Єврозоні не змогли домовитися щодо того, коли варто починати послаблювати економічні стимули. У понеділок Німеччина повідомила, що споживчі ціни піднялися до найвищого рівня з 2008 року. Рівень інфляції у серпні дорівнював 3,4%. У Франції також розповіли про пікове зростання цін майже за три роки.

Зокрема, глава французького центробанку Франсуа Віллеруа де Гальо вважає, що ЄЦБ варто враховувати недавнє відновлення економіки під час розгляду цього питання, і лише після цього ухвалювати рішення стосовно пакета стимулів. Тоді як очільник центрального банку Фінляндії наголосив на необхідності обережно послаблювати стимули.

Єврозона Це група з 19 держав Європейського Союзу з офіційною валютою єв ро . Тут проживає понад 336 мільйонів людей . Європейський цен тральний банк відповідає за грошово-кредитну політику єврозони.



У країнах Єврозони зростає інфляція / Фото Unsplash

Який рівень інфляції ЄЦБ прогнозує на найближчі роки

Протоколи з останнього засідання ЄЦБ продемонстрували, що деякі банкіри вважають, що позиція фінустанови недооцінює ризик зростання інфляції. Цілком ймовірно, що нові дані щодо зростання цін будуть тиснути на Європейський центральний банк, особливо в поєднанні з планами Федеральної резервної системи США, яка розглядає можливість скасування економічних стимулів до кінця 2021 року.

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Загалом ЄЦБ прагне, щоб рівень інфляції у середньостроковій перспективі дорівнював 2%. Фінустанова прогнозує, що у 2022 році цей показник впаде до 1,5%, в ще через рік – 1,4%.