Нафтовий гігант Shell спровокував новий рекорд для 100 топових компаній на Лондонській біржі

На фондовій біржі у Британії зафіксували новий рекорд. Поштовхом до цього стала заява відомої нафтової компанії про плани в одній з країн Азії.

Йдеться про компанії Shell, акції якої торгуються на Лондонській фондовій біржі та входять до Індексу FTSE 100. Нафтовий гігант заявив, що планує продати деякі свої активи в Малайзії.

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Який план у Shell

Корпорація Shell прагне продати бізнес автозаправних станцій у Малайзії та веде переговори з компанією Saudi Aramco. Раніше у Shell розповідали про намір позбутися низки активів у ПАР.

Загалом Shell має на меті відмовитися від 1000 автозаправних станцій у 2024 − 2025 роках, адже енергетичний гігант більше орієнтується на зарядні пристрої для ринку електромобілів. Це входить до стратегії енергетичного переходу.

Як відреагував фондовий ринок

Заява компанії Shell, по-перше, спровокувала подорожчання власних акцій. Цінні папери зросли на 1,5%. На момент створення цього матеріалу, акції нафтової компанії торгуються на рівні 2 900 фунтів стерлінгів та демонструють позитивну динаміку, згідно з даними Google Фінанси. Ринкова капіталізація компанії становить 185,02 мільярда фунтів стерлінгів.

Також на фоні заяви Shell, Індекс FTSE 100 встановив рекорд на ринку. Цей показник подолав позначку у 8300 пунктів і досягнув 8311,02 пункту. Новий максимум зафіксували 7 травня 2024 року.