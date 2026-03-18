Усе, аби збільшити видобуток нафти: США готуються послабити санкції

США розглядають можливість послаблення санкцій проти Венесуели. Завдяки зняттю цих обмежень, планують збільшити видобуток сирої нафти на венесуельській території.

Чому США хочуть зняти санкції з Венесуели?

Рішення США, імовірно, пов'язане саме з продовженням війни в Ірані. Адже конфлікт на Близькому Сході провокує зростання цін на нафту, повідомляє Reuters.

США можуть послабити санкції саме проти нафтового сектору Венесуели. Кроки для розв'язання питання планують оголосити уже на цьому тижні, повідомляє Bloomberg.

Імовірно, планується видача більшої кількості індивідуальних ліцензій, які дозволятимуть іноземним компаніям працювати на венесуельській території. Водночас, завдяки цьому дозволу, не порушуватимуться санкції США.

Цікаво! Джерела також вказують на те, що американська адміністрація може впровадити ширший механізм. Саме він зробить "вхід" на венесуельський ринок простішим для багатьох компаній.

Адміністрація Трампа поки що видала лише кілька ліцензій у рамках свого плану, згідно з яким приватні компанії мають витратити приблизно 100 мільярдів доларів протягом наступного десятиліття на відновлення занедбаного нафтового сектору країни. Серед них Chevron Corp, BP Plc, Shell Plc, Repsol SA, Eni SpA та Maurel et Prom SA,

– вказує видання.

Зауважимо, що наразі Венесуела видобуває приблизно 1 мільйон барелів на день. Для розуміння, це третина від пікового показника, зафіксовано в 90-х роках.

Проте, ці обсяги було "втрачено" саме через:

санкції;

корупцію;

неефективне управління галуззю.

Франсіско Мональді, директор з питань енергетичної політики Латинської Америки в Інституті державної політики Бейкера при Університеті Райса, заявив, що Венесуела не має можливості виробляти достатньо додаткової нафти достатньо швидко, щоб компенсувати зростання світових цін,

– йдеться у повідомленні.

Очікується, що Венесуела зможе збільшити видобуток нафти на не більш як 300 тисяч барелів на день. Для світового ринку це незначна кількість.

Що впливає на нафтовий сектор зараз?