На вартість бареля нафти щодня впливають десятки факторів — від рішень нафтовидобувних країн до несподіваних подій на світовій арені. Ціни на ф’ючерси коливаються постійно, реагуючи на геополітику та дії ОПЕК і її партнерів.

Ціна 1 бареля нафти 1 серпня

Brent станом на 1 серпня торгується на біржі за 71,74 долара за барель.

станом на 1 серпня торгується на біржі за 71,74 долара за барель. Американська нафта WTI сьогодні на рівні 69,27 долара за барель.

сьогодні на рівні 69,27 долара за барель. Спотова ціна російської Urals на рівні 68,86 долара за барель, передає 24 Канал з посиланням на дані Trading Economics.

Цікаво Як ціни на нафту впливають на дефіцит російського бюджету

Що впливає на ціну нафти Brent та WTI

Ціни на нафту у п'ятницю, 1 серпня, трохи знизилися, оскільки інвестори оцінюють ризики для постачань, викликані спробою президента США Дональда Трампа прискорити припинення війни в Україні за допомогою нових мит. Додатковий тиск на ринок чинить несподіване зростання запасів сирої нафти в США.

Спочатку ринок реагує на заяви президента Трампа, але потім згадує, що його політичні наміри можуть різко змінитися, якщо він вирішить укласти угоду, Ми спостерігаємо переоцінку ситуації, поки не з'явиться більше визначеності,

– зазначив аналітик Onyx Capital Group Гаррі Чілігіріан.

Трамп заявив, що в разі відсутності прогресу в завершенні війни в Україні протягом 10–12 днів, він почне вводити додаткові заходи проти Росії. Серед них – 100-відсоткові вторинні мита для торгових партнерів Москви.

Цікаво! Раніше Трамп давав термін в 50 днів, але переглянув його.

США також попередили Китай – найбільшого покупця російської нафти – про можливість введення жорстких мит, якщо Пекін продовжить закупівлі.

Тим часом за даними Управління енергетичної інформації США, запаси сирої нафти за тиждень, що закінчився 25 липня, зросли на 7,7 мільйона барелів — до 426,7 мільйона барелів.

Попри несподіване збільшення запасів сирої нафти, більш різке скорочення запасів бензину, ніж очікувалося, вказує на високий попит в розпал автомобільного сезону. Це мало нейтральний вплив на нафтовий ринок,

– прокоментував аналітик Fujitomi Securities Тошітака Тадзава.

Чому цінова стеля на російську нафту не діє

Ціни на російську нафту поки що вищі за встановлену стелю цін на російську нафту у 47,6 долара за барель. У липні вони перевищували 68 доларів за барель.

При цьому, середня ціна російської нафти, розрахована в рублях, у липні залишилася нижчою за закладений у бюджет на 2025 рік цільовий показник, показали розрахунки Reuters.

Це є результатом зміцнення рубля, який зріс приблизно на 45% з початку року на тлі ослаблення геополітичної напруженості та жорсткої грошово-кредитної політики Центрального банку Росії.