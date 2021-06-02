Ціна нафти оновила максимум з 2018 року: що стало головними імпульсами ринку

Ринок нафти відновлюється після кризи, яку спричинила пандемія коронавірусу. Ціна на чорне золото досягнули рекордного рівня з 2018 року. Зростання попиту та позитивна оцінка перспектив від ОПЕК+ стали головними імпульсами сектору.

Міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдулазіз бін Салман повідомив, що споживання нафти у світі демонструє очевидні ознаки поліпшення, оскільки держави ОПЕК + ухвалили рішення про збільшення обсягів виробництва у липні.

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Вартість наф ти піднялася до трирічного максимуму

Ф'ючерси на нафту у Нью-Йорку зросли на 0,8% після закриття торгів. Це максимальний рівень з жовтня 2018 року. Вартість нафти марки Brent також пішла вгору після встановлення рівня вище 70 доларів за барель. Descartes Labs інформує, що минулого тижня попит на бензин у США піднявся до пікової позначки з початку пандемії коронавірусу. Крім того, трафік у Великій Британії вперше стрибнув вище рівня, який був до пандемії.

Структура ринку зросла, а спред між двома грудневими контрактами на West Texas Intermediate (марка нафти, ціна на яку широко використовується як один із покажчиків світових цін на сировину) наближається до найсильнішого закриття з 2019 року. Цей показник ілюструє наростальні очікування щодо герметичності ринку.

Герметичність ринку Це показник ліквідності ринку. Висока жорсткість ринку свідчить про відносно низьку ліквідність та високі трансакційні витрати, тоді як низька ринкова жорсткість свідчить про високу ліквідність та низькі трансакційні витрати.

Фактори Ірану та коронавірусу

Зростанню ціни на сиру нафту до максимуму з 2018 року, найімовірніше, свідчить про те, що Іран та інші держави навряд чи домовляться про відновлення ядерної угоди від 2015 року. Сподівалися, що у цьому місяці сторони зможуть дійти згоди, проте учасники переговорів планують повернутися у свої столиці після зустрічі в середу. На фоні цього чутки про те, що Вашингтон готовий невдовзі скасувати санкції проти експорту нафти з Ірану.

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У деяких регіонах західного світу попит на чорне золото стрімко зростає. Однак, ситуація з COVID-19 вносить свої корективи у контексті споживання нафти на регіональному рівні.

Нафтовий ринок "вітав" рішення ОПЕК+ дотримуватися чинного виробничого плану, і в поєднанні з позитивними показниками світового попиту ціни сьогодні продовжують рости. Але ейфорія попиту все ще отримує щоденну дозу реальності, оскільки COVID-19 стрімко поширюються в Індії та інших частинах Азії,

– сказала Луїза Діксон, аналітикиня нафтових ринків Rystad Energy.