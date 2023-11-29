Чи стане Саудівська Аравія головним постачальником нафти замість Росії

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, світова спільнота ввела значну кількість санкцій на російські ресурси. Зокрема, обмеження запровадили і проти нафти.

Чи може нафта з Саудівської Аравії замінити російську

Сировина з Саудівської Аравії може замінити російську, однак зробити це не так просто, розповів в інтерв'ю 24 Каналу колишній очільник НАК "Нафтогаз" Андрій Коблолєв. Також він зазначив, що ціна на газ та нафту формується і завдяки світовому експорту, зокрема з Китаю.

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Андрій Коблолєв Колишній очільник НАК "Нафтогаз" Це помилка Заходу, яка полягає в тому, що їхня цінова стеля насправді не працює, адже вони мало споживають російської нафти. Цю сировину купують інші й платять повну ціну, а потім продукти з цієї нафти продаються в Європу. Наприклад, Індія продає нафтопродукти.

Коболєв наголошує, що необхідно запроваджувати комплекс заходів, який нівелюватиме суперпозицію, що може виникнути через попит на нафту з Саудівської Аравії. Він навів приклад, згадавши як Європа ввела імпортне мито на українські труби. У такий спосіб європейцям вдалося врегулювати ситуацію на ринку газу.

Тобто вартість енергоносіїв куплених в Росії має бути з урахуванням частки імпортного мита. Внаслідок чого, російські постачальники будуть зобов'язані значно знижувати ціну на свою сировину, щоб витримувати ринкову конкуренцію.

Таким чином, Захід, не руйнуючи стосунки з Китаєм, Індією, іншими країнами, які до Росії близькі й купують в них товари, примушує їх в економічний спосіб зменшити ту ціну, яку вони сплачують Росії.

– підсумовує Коболєв

Варто зауважити і те, що Росію не приберуть з енергетичного ринку повністю. На думку Коболєва, європейці до цього ще не готові, адже країна-агресор постачає значну кількість нафти на світовий ринок.