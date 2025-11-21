Новий удар для Кремля: один з найбільших НПЗ вирішив відмовитись від нафти з Росії

Енергетичний гігант Reliance Industries ухвалив рішення про припинення імпорту нафти з Росії. Зміни набирають чинності з 20 листопада.

Чому Reliance Industries припинив імпорт нафти з Росії?

Reliance Industries ухвалив рішення припинити імпорт нафти з Росії через санкції, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Читайте також Ціна золота летить донизу: скільки коштує цей метал зараз

Зверніть увагу! Йдеться про обмеження проти російських гігантів "Лукойлу"та "Роснефті" з боку США, Великої Британії, а також ЄС.

Індійський конгломерат, який має довгострокову угоду на купівлю майже 500 000 барелів сирої нафти на день у російського гіганта "Роснефть", заявив, що дотримуватиметься санкцій проти Москви, зберігаючи при цьому зв'язки з нинішніми постачальниками нафти,

– зазначає видання.

Що відомо про рішення Reliance:

з 1 грудня експортна продукція з НПЗ буде отримана саме з неросійської сирої нафти;

перехід буде завершено достроково, щоб дотримуватись встановлених обмежень;

водночас компанія виконає всі раніше узгоджені поставки російської нафти, оформлені до 22 жовтня (адже логістичні процеси щодо цих поставок вже запущені).

Усі вантажі, які прибуватимуть після 20 листопада, будуть отримані та перероблені. Як зазначає компанія, це відбуватиметься у зоні внутрішнього митного тарифу.

Важливо! Європа займає приблизно 28% від експорту Reliance. Це ключовий ринок для компанії.

Що відомом про нафтові санкції проти Росії?