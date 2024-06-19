Нафта падає в ціні, але торгується біля максимуму: на які фактори реагує ринок

Нафта під час сьогоднішніх торгів зафіксувала черговий спад на ринку, але ціни коливаються біля максимуму за кілька тижнів. Водночас ринок зважує нові сигнали про попит та геополітичну ситуацію.

Як змінилася вартість нафти

Під час торгів у середу, 19 червня, нафта Brent подешевшала на 36 центів. Чорне золото торгується на рівні 84,99 долара за барель.

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Водночас нафта West Texas Intermediate впала в ціні на 43 центи. Американська сировина торгується на рівні 81,14 долара за барель, інформує Reuters.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 85,23 долара за барель (- 0,12%)

Контракти WTI торгуються за ціною 81,44 долара за барель (- 0,16%).

Що впливає на ринок нафти

Експерти пояснили, скільки нафти залишилося у надрах Землі. Зокрема, вони розповіли, які обсяги сировини будуть доступні для видобування.

У середу ціни на нафту загалом залишаються стабільними, але демонструють від'ємну динаміку. При цьому вартість сировини утримується майже на найвищому рівні за останні сім тижнів.

Річ у тому, що ринок зважував занепокоєння щодо ескалації конфліктів та побоювання стосовно попиту після несподіваного збільшення запасів сирої нафти в США.

Додамо, що попередню торгову сесію обидві марки нафти завершили зі зростанням на понад 1 долар. До цього стрибка призвела успішна атака українських дронів, яка спровокувала пожежу на нафтовому терміналі у великому російському порту.