Глава НБУ назвав дату початку роботи місія МВФ в Україні
Джерело:Нацбанк
Новий очільник Національного банку України розповів деталі про нову місію Міжнародного валютного фонду. Більше про це – читайте далі.
Глава Нацбанку Андрій Пишний заявив, що нова місія Міжнародного валютного фонду (далі МВФ) почне роботу в Україні 11 листопада і, швидше за все, вона буде тривати до 17 листопада.
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Нова місія МВФ для України
Пишний додав, що за результатами другої місії МВФ мають сформувати фінальні домовленості. Водночас у рамках технічних дискусій за участю очільника Мінфіну планують створити контур програми, яка стане основою для:
- Роботи Нацбанку в найближчі роки;
- Програми розширеного фінансування, яке сподіваються отримати в Україні.
Андрій Пишний також нагадав, що минулого місяця у Відні, Австрія розпочалася робота у рамках місії МВФ разом з НБУ, яка тривала до 20 жовтня. Сторонам вдалося консолідували позицію монетарно-фіскальної політики. За його словами, під час переговорів вони змогли обговорити низку важливих питань. Зокрема, йдеться про:
- Макроекономічну ситуацію;
- Валютну політику;
- Кредитно-грошові відносини;
- Фінансова стабільність.
Також чиновники обговорили фіскальну консолідацію взаємодії між урядом та НБУ, як і необхідність активнішої взаємодії у фінансуванні потреб українського бюджету, внутрішнього боргового ринку. До цього Пишний повідомляв, що моніторингову програму МВФ для України можуть затвердити вже у першій половині грудня.