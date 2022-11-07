Глава НБУ назвав дату початку роботи місія МВФ в Україні

Новий очільник Національного банку України розповів деталі про нову місію Міжнародного валютного фонду. Більше про це – читайте далі.

Глава Нацбанку Андрій Пишний заявив, що нова місія Міжнародного валютного фонду (далі МВФ) почне роботу в Україні 11 листопада і, швидше за все, вона буде тривати до 17 листопада.

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Нова місія МВФ для України

Пишний додав, що за результатами другої місії МВФ мають сформувати фінальні домовленості. Водночас у рамках технічних дискусій за участю очільника Мінфіну планують створити контур програми, яка стане основою для:

Роботи Нацбанку в найближчі роки;

Програми розширеного фінансування, яке сподіваються отримати в Україні.

У 2022 році запрацювали санкції ЄС щодо російського вугілля. На жаль, є кілька країн, які активно співпрацюють з Росією у цій сфері. Йдеться про Туреччину, Китай, Індію, Африку.

Андрій Пишний також нагадав, що минулого місяця у Відні, Австрія розпочалася робота у рамках місії МВФ разом з НБУ, яка тривала до 20 жовтня. Сторонам вдалося консолідували позицію монетарно-фіскальної політики. За його словами, під час переговорів вони змогли обговорити низку важливих питань. Зокрема, йдеться про:

Макроекономічну ситуацію;

Валютну політику;

Кредитно-грошові відносини;

Фінансова стабільність.

Також чиновники обговорили фіскальну консолідацію взаємодії між урядом та НБУ, як і необхідність активнішої взаємодії у фінансуванні потреб українського бюджету, внутрішнього боргового ринку. До цього Пишний повідомляв, що моніторингову програму МВФ для України можуть затвердити вже у першій половині грудня.