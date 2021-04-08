Міцна гривня: в НБУ розповіли, чи очікувати різкого падіння долара у 2021 році

Джерело:Інтерфакс-Україна
В Нацбанку не очікують, що цьогоріч повториться ситуація 2019 року, коли гривня суттєво зміцнилася відносно долара. Для цього немає причин.
Про це голова Національного банку України Кирило Шевченко розповів в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.
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Наразі ми не бачимо можливості повторення курсової динаміки 2019 року у 2021 році,
– сказав він.
Як зазначив Шевченко, обов’язковою умовою для зміцнення гривні є наявність пропозиції валюти на внутрішньому ринку. Цього не буде з 2 причин:
З іншого боку, високі ціни на руду, метал, агропродукцію збільшують пропозицію валюти. Та цього недостатньо, щоб суттєво зміцнити курс гривні.
Пропозиція і попит з початку року майже збалансовані. У період з 1 січня по 15 березня НБУ виходив з інтервенціями:
Тобто ринок збалансований, а ми повністю дотримуємося стратегії поступової мінімізації участі НБУ на валютному ринку,
– сказав голова НБУ.