Митна політика Трампа: як вона впливає на економіку США

Митна політика президента США Дональда Трампа матиме наслідки й для Сполучених Штатів. Так введення мит на товари, які виходять на американський ринок, можуть стимулювати пошук американських товаровиробників та нарощувати власне виробництво, однак не миттєво.

Який вплив має митна політика Трампа на США

Ці процеси займуть певний період, про що розповів Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу для 24 Каналу.

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Згідно зі слів експерта, вже зараз кожен американець мусить платити на 25% дорожче за товари, які будуть мати безальтернативні умови перебування на ринку США. Зокрема введення мит для Канади та Мексики та Китаю автоматично спровокує зростання цін на 25% на товари на внутрішньому ринку США.

Як мита Трампа впливають на Америку? Усі вище перераховані нюанси, вже вплинуть на інфляцію в Сполучених Штатах та вдарить по курсу долара та по американських товаровиробниках.

До того ж впаде загальний обсяг виробництва експортних товарів. А це означає, що американським компаніям доведеться скорочувати робочі місця. А такі дії ще сильніше вдарять по споживчих настроях американців.

Тому, на мою думки, це дуже хибна політика. Але подивимося, як Трамп буде виходити з цієї ситуації,

– сказав Олег Пендзин.

Цікаво! Економіст заявив, що президент США насправді зрушив величезну лавину. Тому експерту "дуже важко уявляти", як Дональд Трамп її зупинятиме.

Що наразі відбувається з інфляцією у США

У січні 2025 року інфляція у Сполучених Штатах сягнула 3% річних з 2,9%. Однак ринок не очікував, що темпи зростання перевищать позначку у 2,9%. Крім того, сповільнився прогрес у боротьбі з інфляцією.

Зверніть увагу! Зокрема у січні поточного року вона зросла до пікового рівня з червня 2024 року.