Легалізація криптовалют: чи зможуть українці розраховуватися цифровими монетами

Криптовалюти – це важлива частина сучасного світу. Центробанки багатьох країн та деякі корпорації активно працюють над залученням віртуальних валют у свої системи. Наприклад, Сальвадор планує визнати біткойн офіційним платіжним засобом. Схоже, що й Україну чекають суттєві зміни у цій сфері.

Заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков заявив, що Україна планує легалізувати криптовалюти та цифрову гривню. Відповідний проєкт закону "Про віртуальні активи" вже готують для другого читання у Верховній Раді. Додамо, що НБУ працює над створенням цифрової гривні у рамках Стратегії українського центробанку до 2025 року.

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В Україні можуть легалізувати віртуальні валюти

Борняков розповів, що ухвалення цього законопроєкту гарантує низку переваг власникам цифрових валют. Перш за все з появою законодавчої бази вони зможуть захищати свої криптокапітали. Крім того, документ передбачай й такі можливості, як:

легальний обмін віртуальних валют,

декларування.

Мінцифри анонсувало легалізацію криптовалют в Україні / Фото Unsplash

Урядовець наголосив, що закон допоможе максимально легалізувати процеси, пов'язані з цифровими монетами та сприятиме появі ринку посередницьких послуг для оплати товарів криптовалютами, їхнього зберігання, конвертації, обміну. Борняков додав, що закон "Про віртуальні активи" не лише створить нові можливості для їхнього використання, але й дозволить цим валютам стати звичною частиною життя пересічних громадян та влади.

Заступник міністра наголосив, що цей законопроєкт не визнає віртуальну валюту офіційним платіжним засобом, однак передбачає операції еквайрингу. У цьому контексті Борняков порівняв цифрові монети з нацвалютою США, адже в Україні заборонено розраховуватися фізичними доларами, хоча без проблем можна користуватися валютною картою. Під час оплати відбувається миттєва конвертація валют. У разі ухвалення цього законопроєкту українці законно зможуть розраховуватися криптовалютою, проте з допомогою посередника.