Не технологіями єдиними: в яку сферу активно інвестує мільярдер Білл Гейтс

Американський мільярдер Білл Гейтс заробив свій капітал у секторі високих технологій. Проте схоже, що мільярдер зараз робить ставку на абсолютно іншу сферу.

Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс отримав легальне схвалення від влади на придбання 2100 акрів сільськогосподарських земель у виробника картоплі Campbell Farms у штаті Північна Дакота.

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Білл Гейтс інвестує у нову сферу

Американський бізнесмен заплатив за цю землю 13,5 мільйона доларів США. Важливо додати, що це не вперше Гейтс інвестує у цей клас активів. На сьогодні йому уже належить майже 270 тисяч акрів сільськогосподарських земель у багатьох штатах США, а мільярдер також є найбільшим приватним власником сільськогосподарських угідь в Америці.

Цей актив також називають однією зі стійких опцій в умовах рецесії. Річ у тому, що ринки можуть підійматися або падати, але люди завжди будуть мати потребу в їжі. Таким чином, цінність цього активу зростає.

Що таке рецесія Це фаза економічного циклу, під час якої фіксують загальне зниження економічної активності. Зазвичай рецесії трапляються під час загального зниження витрат.

Крім Гейтса ставку на сільськогосподарські угіддя робить і його давній друг та відомий інвестор Воррен Баффет, який у 1986 році придбав землю. Цього року на щорічному засіданні акціонерів компанії Berkshire Баффет вкотре назвав сільськогосподарські землі як один з активів, які він придбав би замість біткойна.

На момент створення цього матеріалу капітали бізнесменів Forbes та Bloomberg оцінюють наступним чином та відповідно:

Білл Гейтс – 124,8 мільярда доларів; 116 мільярдів доларів;

– доларів; доларів; Воррен Баффет – 97 мільярдів доларів; 97,2 мільярда доларів.

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