Металопродукція може вкотре зрости в ціні: усе залежить від боїв за Покровськ

Ціни на металургію можуть стрімко зрости. Це пов'язано із повномасштабною війною Росії проти України. Про це повідомив президент асоціації металургів і гірників України

Втрата Покровська спровокує зростання цін на метали

Президент асоціації металургів і гірників України Олександр Каленков заявив, що у шахтах у Покровську, що на Донеччині, видобувають коксівне вугілля. За його словами, ця сировина відіграє важливе значення для всього сектору. Про це пише 24 Канал з посиланням на Media Center Ukraine.

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Річ у тому, що коксівне вугілля потрібне для виробництва сталі в Україні. Йдеться про найбільші металургійні комбінати країни. Каленков наголосив, що у разі втрати шахт в Покровську, галузі доведеться імпортувати сировину з-за кордону. Це вплине на ціни на металопродукцію.

Він нагадав, що галузь зазнає ударів, починаючи з 2014 року. Тоді Україна втратила більшість шахт, які займалися видобування коксівного вугілля. Каленков наголосив, що на сьогодні єдина шахта, яка залишалася під контролем українці, розташована у Покровську. Він додав, що фактично це шахтоуправління, яке обʼєднує декілька шахт.