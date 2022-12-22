"Блокчейн – це майбутнє фінансів": лідер індустрії Binance зробив важливий крок

Найбільша криптобіржа світі Binance приєдналася до потужної американської правозахисної групи, яка функціонує у сфері цифрових активів. Що про це відомо – читайте далі.

Компанія Binance вирішила долучитися до Палати цифрової торгівлі, яка є провідною асоціацією блокчейну і торгівлі криптовалютою. Головна мета – підтримка створення криптовалютної регуляторної бази.

Варте уваги Готовність на всі 100%: поради для ефективного планування бюджету та фінансових цілей

Криптобіржа Binance зробила важливий крок для всієї індустрії

Ще одна ціль криптобіржі Binance, яка стала часиною Виконавчого комітету Палати цифрової торгівлі разом з іншими гравцями галузі, аби розвивати індустрію блокчейн технологій.

Технологія блокчейн – це майбутнє фінансів. Binance зарекомендувала себе як лідер у цій новій екосистемі, і ми раді вітати їх та їхній внесок у наш Виконавчий комітет,

– заявив віцепрезидент зі зв’язків із громадськістю Палати цифрової торгівлі Блейн Ретмаєр.

Ретмаєр підкреслив, що усіх учасники вище згаданого комітету є представниками провідних організацій у всій індустрії, які мають на меті створити інфраструктуру для забезпечення більш надійної та інклюзивної фінансової системи.

Натомість у Binance додали, що перебування компанії у самому центрі стрімкого зростання галузі з врахуванням непростої ситуації з нормативно-правовою базою, зобов'язує їх робити необхідні кроки для розвитку необхідної нормативної бази для криптовалют та блокчейну.

Про це розповів віцепрезидент Binance зі зв’язків із громадськістю Джоан Кубба, додавши, що криптобіржа з нетерпінням чекає на співпрацю у довготривалій перспективі. Ще одна важлива мета цієї ініціативи – гарантування захисту користувачів. Зокрема, це включає такі елементи:

Наразі йдеться про тісну співпрацю між Binance та Палатою цифрової торгівлі щодо навчання, популяризації, а також представлення пропозицій задля розв'язання деяких із найактуальніших проблем, які мають вплив на галузь;

Крім того, криптобіржа готова доєднатися до найрізноманітніших активностей, аби сприяти запровадженню норм та правил, які мають принести користь як суспільству, так і користувачам.

Це рішення є особливо актуальним на тлі нової кризи в індустрії, яку спровокував крах криптобіржі FTX та компаній, пов'язаних з нею. Засновник цієї структури також зафіксував найбільш стрімку втрату особистого капіталу, який до цього оцінювали у 16 мільярдів доларів.

Цікаво, що у цій історії певну роль відіграла й криптобіржа Binance, яка мала намір придбати свого конкурента. Але від цієї ідеї відмовилися після проведення комплексної перевірки та даних про ймовірні проблеми з американськими регуляторами.