Ілон Маск продовжує ставати все заможнішим: як зріс капітал найбагатшої людини у світі

Американський мільярдер та бізнесмен Ілон Маск продовжує фіксувати збільшення свого капіталу. Йдеться про мільярди доларів.

Ілон Маск продовжує ставати все багатшим

Останнє зростання капіталу Ілона Маска зафіксували 16 листопада 2024 року. Про це пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Його найбільшим активом є акції компанії Tesla, які за останній місяць подорожчали на понад 46%, згідно з даними Yahoo!Finance. На момент створення цього матеріалу, цінні папери виробника електрокарів торгуються на рівні 320,72 долара за штуку, демонструючи зростання. Ринкова капіталізація компанії становить 1,03 трильйона доларів.

Востаннє статки Ілона Маска збільшилися на 6,82 мільярда доларів або на 3%. На цю мить він володіє капіталом у розмірі 313 мільярдів доларів. З початку року бізнесмен став заможнішим на 84,3 мільярда доларів (+ 36,8%).

Нагадаємо, що на початку тижня Ілон Маск фіксував. За день його капітал зріс майже на 21 мільярд доларів. Головна причина подорожчання акцій Tesla на 9%. Завдяки цьому його статки оцінили в 335 мільярдів доларів.

Далі – більше! За оцінками Business Insider, через стрімке ралі цінних паперів Tesla статки Маска ненадовго піднялися приблизно до 342 мільярдів доларів, що перевищило його рекордний показник у 340,4 мільярда доларів у 2021 році.

Важливо! Майбутній очільник департаменту з підвищення ефективності уряду Ілон Маск цинічно висміяв заяву президента Володимира Зеленського про незалежність України.

Водночас Ілон Маск стикається з низкою викликів. Зокрема, соціальна мережа X (раніше Twitter) фіксує стрімкий відплив користувачів, які надають перевагу платформі BlueSky.