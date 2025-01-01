Найбагатші люди світу вийшли на новий рівень багатства

Найбагатші люди світу значно збільшили свої статки в 2024 році. Ба більше, вони досягли нового рубежу.

Наскільки зросли статки найбагатших людей світу в 2024 році

У 2024 році статки 500 найбагатших людей у світі досягли нового рівня. Йдеться про те, що загальна вартість їхніх активів склала активів 10 трильйонів доларів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Варте уваги До багатства: як носити в гаманці купюру в 1 долар

Цього результату вдалося досягнути завдяки зростанню акцій американських технологічних компаній стало ключовим фактором. Подорожчання цінних паперів сприяло зростанню капіталів багатьох мільярдерів. Лідерами стали Ілон Маск, Марк Цукерберг і Дженсен Хуанг.

До теми! Ілон Маск у 2024 році встановив новий історичний рекорд. Його капітал перетнув позначку в 400 мільярдів доларів. Станом на 1 січня 2025 року статки бізнесмена оцінюють в 432 мільярди доларів, за даними Bloomberg.

Крім того, зростання статків зафіксували й такі підприємці:

Ларрі Еллісон;

Джефф Безос;

Майкл Делл;

Ларрі Пейдж;

Сергій Брін.

Статки 8 мільярдерів зросли більше ніж на 600 мільярдів доларів за рік. На них припадає 43% зі збільшення капіталів 500 найбагатших людей світу на 1,5 трильйона доларів у 2024 році.