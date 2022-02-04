Марк Цукерберг за день втратив понад 29 мільярдів доларів: що сталося

Засновник компанії Meta, у минулому Facebook, Марк Цукерберг за день втратив десятки мільярдів доларів та місце у десятці найбагатших людей світу.

Головна причина – знецінення акцій техгіганта після оприлюднення останнього квартального звіту за 2021 рік. Активи компанії обвалилися відразу на понад 20%.

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Марк Цукерберг втратив десятки мільярдів доларів

Це почалося після того, як дохід компанії не виправдав очікування аналітиків. Крім того, на ситуацію вплинув й той факт, що вперше за 18 років соціальна мережа зафіксувала зменшення кількості користувачів. Кількість щоденних активних користувачів Facebook впала до 1,929 мільярда осіб, тобто мінус 1 мільйон. Компанія Марка Цукерберга звинувачує в цьому своїх конкурентів. Наприклад:

TikTok,

YouTube.

У результаті ринкова вартість компанії Meta впала приблизно на 200 мільярдів доларів. Це також стало причиною зменшення особистих статків Марка Цукерберга, які загалом пов'язані з цінними паперами Meta. Минулого разу техгігант втрачав сотні мільярдів капіталізації влітку 2018 року. Тоді збитки склали 121 мільярд доларів за день, згідно з Independent.



Марк Цукерберг втратив мільярди доларів / Фото Unsplash

Останнє масштабне падіння на ринку було зафіксовано у компанії Apple у вересні 2020 року. Тоді вона втратиладоларів від своєї ринкової вартості, пише Independent

Згідно з даними Bloomberg Цукерберг втратив 31 мільярд доларів й тепер володіє капіталом у розмірі 89,6 мільярда доларів. За версією видання Forbes статки бізнесмена зменшилися на 29,7 мільярда доларів до 84,8 мільярда доларів. У рейтингу Forbes він тепер займає 12 сходинку серед найбагатших людей світу, тоді як у рейтингу Bloomberg Цукерберг зберіг за собою 10 місце. Щодо позицій Meta на ринку, то ситуація виглядає наступним чином: