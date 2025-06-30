Статки Безоса і Санчес: чому пара склала шлюбний контракт

Лорен Санчес вийшла заміж за одного з найбагатших чоловіків у світі. Втім, сама наречена також володіє чималенькими статками.

Які статки у Лорен Санчес

Статки Лорен Санчес оцінюються в 30 мільйонів доларів, основний дохід їй приносить робота телеведучої та підприємницька діяльність. Крім того, вона обіймає посаду заступника голови Bezos Earth Fund – фонду, куди вона та її майбутній чоловік інвестували 10 мільярдів доларів, пише 24 Канал з посиланням на Yahoo.

Дивіться також Безос і Санчес завершили весілля вечіркою у Венеції з піжамним дрескодом: зіркові образи

Ми справді хочемо максимально ефективно використовувати вкладені кошти. Мова не про те, щоб просто роздати гроші. Мова про те, щоб бути залученими до цього. Мені здається, Джефф і я дійсно зосереджені на довгостроковій прихильності до питань клімату і сповнені оптимізму в цьому напрямку,

– пояснила Санчес.

Цікаво! Мільярдер Amazon і колишня журналістка розпочали відносини у 2018 році та побралися у 2023-му. Пару неодноразово бачили разом на гучних заходах, таких як Met Gala та вечірка Vanity Fair після церемонії "Оскар".

Які статки у Джеффа Безоса

Джеффа Безос є засновником та виконавчим головою Amazon, володіє The Washington Post та космічною компанією Blue Origin. При цьому він має намір пожертвувати більшу частину своїх статків на благодійність.

Найскладніше – зрозуміти, як зробити це ефективно. Це непросто. Створення Amazon теж було нелегкою справою – знадобилося багато зусиль, талановитих і працьовитих колег. Я думаю, і Лорен погодиться, що благодійність у цьому сенсі є дуже схожою,

– зазначив мільярдер.

Важливо! Статки Джеффа Безоса становлять 232,7 мільярда доларів.

Що у шлюбному договорі Лорен Санчес і Джефф Безоса

Як зазначається, пара справді уклала шлюбний договір перед весіллям у Венеції. Багато експертів вважають, що шлюбний контракт у нових відносинах вигідніший саме для Безоса.

Лорен може бути зацікавлена ​​у розділі майна, але за фактом саме Джефф виграє від наявності договору. Він, ймовірно, також візьме до уваги умови першого розлучення – адже вони можуть вплинути на утримання нової шлюбної угоди,

– підкреслив юрист.

Безос не мав шлюбного контракту з його першою дружиною Маккензі Скотт. Після розлучення у 2019 році вона отримала акції Amazon на суму 38 мільярдів доларів, що дало їй частку у компанії у розмірі 4%.