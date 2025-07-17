Ціни на літій різко зросли: до чого тут Китай

Ціни на літій, а також акції китайських компаній, пов'язаних з його виробництвом різко зросли. Це відбулось після того, як один з китайських виробників повідомив про призупинення видобутку за розпорядженням місцевої влади.

Чому злетіли ціни на літій?

Китайська компанія Zangge Mining заявила, що її дочірнє підприємство отримало в середу повідомлення від місцевої адміністрації. В ньому містилась вимога негайно припинити незаконний видобуток літію і дотримуватися правил, що регулюють розробку літієвих родовищ, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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В компанії додали, що зараз займаються оформленням необхідних дозвільних документів на розвідку критично важливих ресурсів. Там розраховують подати заявку на відновлення видобутку після завершення цього процесу.

Важливо! Zangge Mining у 2025 році планувала виробити 11 тисяч тонн карбонату літію.

Зупинка відбулася на тлі надлишку літію на світовому ринку і посилення внутрішнього регулювання з боку Пекіна, який пообіцяв боротися з надмірною ціновою конкуренцією в ряді галузей.

Як відреагували ринки?

На Гуанчжоуській ф'ючерсній біржі найактивніший контракт на карбонат літію в момент підскочив на 5,5%, але згодом знизився до 2,5%.

Акції виробників акумуляторних металів також зросли: котирування Tianqi Lithium додали 4,4%, а Ganfeng Lithium Group – 3,6%.

Цікаво! Попри призупинення видобутку, акції Zangge Mining зросли на 2,6%.

Хоча основною діяльністю компанії залишається виробництво калію для добрив, минулого року близько третини її виручки забезпечив саме видобуток літію.

На початку 2025 року компанія Zijin Mining Group оголосила про плани придбати близько 25% частки в Zangge Mining за 1,9 мільярда доларів.