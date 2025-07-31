За валютним курсом, кувейтський динар уже не одне десятиліття утримує статус найдорожчої валюти світу. Його вартість більше як в три рази перевищує вартість долара.

Який курс кувейтського динара?

Кувейтський динар залишається найдорожчою валютою у світі за вартістю однієї одиниці. Станом на 30 липня його курс дорівнює 3,27 долара США, пише 24 Канал.

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Він був введений в 1961 році й замінив рупію Перської затоки, яка прирівнювалася до індійської рупії. Спочатку курс динара був зафіксований на рівні одного фунта стерлінгів.

Що відбувалось з кувейтським динаром?

У 1990 році, після вторгнення Іраку в Кувейт, динар тимчасово вийшов з обігу: його замінили на іракський динар. При цьому велика кількість банкнот була викрадена окупаційними військами.

Важливо! Після звільнення країни кувейтський динар був відновлений. Також була випущена нова серія банкнот, щоб замінити колишні, включаючи ті, що були вкрадені.

Під час глобальної фінансової кризи 2008 року Кувейт вжив ряд заходів для захисту своєї економіки та стабільності валюти. Серед них – вливання капіталу в банківську систему, гарантія за депозитами та заходи щодо зниження впливу кризи.

Чому кувейтський динар настільки цінний?

До відкриття родовищ нафти економіка Кувейту трималася на традиційних галузях – рибальстві, видобутку перлин і торгівлі. Однак відкриття нафти в 1938 році кардинально змінило економіку країни, ставши основою для її стрімкого розвитку.

Цікаво! Багаті запаси нафти стали ключовим фактором зміцнення економіки й зростання вартості національної валюти.

Висока вартість кувейтського динара обумовлена кількома ключовими причинами:

Кувейт має сильну і стійку економіку завдяки величезним запасам нафти та ефективному управлінню ресурсами;

фіксований обмінний курс динара, прив'язаний до кошика іноземних валют, допомагає зберігати його стабільність навіть в умовах нестабільності на світовому ринку;

Центральний банк Кувейту регулює обсяг грошової маси залежно від потреб економіки;

При цьому курс кувейтського динара безпосередньо залежить від світових цін на нафту, оскільки країна залишається великим її експортером. Відповідно, коливання цін на "чорне золото" можуть впливати та на вартість національної валюти.