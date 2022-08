Три компанії втратили понад 1 мільярд доларів всього за кілька місяців: що сталося

З початку 2022 року на ринку криптовалют зафіксували масштабний спад. Піку це досягло протягом другого кварталу. Через це постраждали у фінансовому плані компанії з криптосектору, акції яких торгуються на фондовій біржі.

Три найбільші публічні компанії США, які займаються майнінгом біткойна, втратили понад загалом 1 мільярд доларів у другому кварталі 2022 року. Вони заявили про серію збитків на фоні масштабного обвалу цін на криптовалюти.

Втрати компаній через спад на крипторинку

Протягом трьох місяців другого кварталу компанії Core Scientific Inc., Marathon Digital Holdings Inc. та Riot Blockchain Inc. повідомили про наступні втрати відповідно:

862 мільйонів доларів,

192 мільйонів доларів,

366 мільйонів доларів.

Через спад на ринку криптовалют також постраждали й інші майнери, які мають значний вплив у цій сфері. Йдеться про Bitfarms Ltd. та Greenidge Generation Holdings Inc., які були змушені списати вартість своїх активів через падіння ціни біткойна протягом кварталу майже на 60%.

Попри те, акції криптомайнінгових компаній протягом останніх отримали певний перепочинок, але цього року вони все ще знаходяться в мінусі. Майнерам довелося відмовитися від накопичення біткойнів і продати монети, оскільки їм було важко погасити борг і покрити операційні витрати в останньому кварталі.

Вище перераховані компанії не всі гравці з сектору, які зафіксували втрати у другому кварталі 2022 року. Зокрема, найбільша криптобіржа США Coinbase Global Inc. заявила про втрати у розмірі 1,1 мільярда доларів. Тоді як чисті збитки MicroStrategy Inc. теж перетнули позначку в 1 мільярд доларів. На момент створення цього матеріалу позиція біткойна на ринку зупинилися на наступних рівнях, згідно з CoinDesk: