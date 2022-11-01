Долар – фаворит року серед валют: як змінилися його позиції під час торгів

Котирування Індексу долара США продемонструвати від'ємну динаміку в очікування нової зустрічі Федерального резерву. Як змінилися позиції долара з початку року – читайте на Фінанси24.

Індекс долара США у вівторок, 1 листопада, мінімально ослабив позиції на ринку через очікування щодо результатів наступної зустрічі американського центрального банку.

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Позиції долара США на ринку

На момент створення цього матеріалу, котирування Індексу долара США коливаються на рівні 111,51, повідомляє Yahoo!Finance. З початку торгового дня цей показник впав на 0,01%. Крайні позиції для Індексу долара за рік:

Максимально цей показник у річному розрахунку досягав позначки на рівні 114,78 ;

; Тоді як мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 93,28, згідно з даними CNBC.

Індекс долара США – це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Водночас котирування WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) торгуються на рівні 111,51 згідно з даними WSJ. Від початку сесії цей показник втратив 0,01%. Актуальні дані щодо WSJ Dollar Index за останній рік:

За останній місяць цей показник виріс на 1,32%;

За 3 місяці Індекс посилив позиції на 4,96%;

Від початку 2022 року WSJ Dollar Index зріс на 16,20%;

Загалом за 12 місяців Індекс зміцнив свої позиції на 18,52%.

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