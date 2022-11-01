Долар – фаворит року серед валют: як змінилися його позиції під час торгів
Котирування Індексу долара США продемонструвати від'ємну динаміку в очікування нової зустрічі Федерального резерву. Як змінилися позиції долара з початку року – читайте на Фінанси24.
Індекс долара США у вівторок, 1 листопада, мінімально ослабив позиції на ринку через очікування щодо результатів наступної зустрічі американського центрального банку.
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Позиції долара США на ринку
На момент створення цього матеріалу, котирування Індексу долара США коливаються на рівні 111,51, повідомляє Yahoo!Finance. З початку торгового дня цей показник впав на 0,01%. Крайні позиції для Індексу долара за рік:
- Максимально цей показник у річному розрахунку досягав позначки на рівні 114,78;
- Тоді як мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 93,28, згідно з даними CNBC.
Водночас котирування WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) торгуються на рівні 111,51 згідно з даними WSJ. Від початку сесії цей показник втратив 0,01%. Актуальні дані щодо WSJ Dollar Index за останній рік:
- За останній місяць цей показник виріс на 1,32%;
- За 3 місяці Індекс посилив позиції на 4,96%;
- Від початку 2022 року WSJ Dollar Index зріс на 16,20%;
- Загалом за 12 місяців Індекс зміцнив свої позиції на 18,52%.
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Більше про актуальну ситуацію на ринку:
- На сьогоднішніх торгах котирування коливалися в діапазоні 110,72 – 111,78, згідно з Yahoo!Finance;
- Загалом з початку року Індекс долара зміцнив свої позиції на понад 15%, зокрема, завдяки агресивній монетарній політиці Федерального резерву, яка посилила тиск на глобальну економіку, пише CNBC;
- Проте сьогодні долар трохи ослабив позиції щодо кошика з 6 валют на фоні очікувань, що центробанк просигналізує про повільніші темпи підняття ставок;
- У Citigroup додають, що долар буде зміцнювати позиції на ринку поки триватиме економічний спад, адже за таких умов саме ця валюта стає "найбезпечнішим притулком".