Долар відійшов від багатотижневого максимуму, але демонструє позитивну динаміку

Долар демонструє позитивну динаміку на ринку, проте відійшов від пікового рівня за кілька тижнів. Про останні зміни котирувань Індексу долара США – читайте у новому матеріалі 24 каналу.

Останні зміни на ринку

Станом на вівторок, 21 лютого, Індекс долара США додав 0,22% до 104,09, повідомляє Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник коливався в діапазоні 103,87 – 104,26.

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Позиції для Індексу долара за останні 12 місяців:

Цей показник досяг річного максимуму на рівні 114,78. Крім того, це найкращий результат за 20 років ;

Крім того, це найкращий результат за ; За аналогічний період мінімальний рівень для котирувань становив 95,69, за даними CNBC.

Долар впав на нижче останніх максимумів на тлі завершення останнього ралі. Водночас інвестори чекали на дані про економіку США, аби зрозуміти, чи виправдане подальше зростання долара, пише CNBC.

Три тижні поспіль долар США зміцнював позиції на ринку, додавши за цей час 1,7%. Позиції валюти стабілізувалися на рівні 104, тоді як максимально за останні 6 тижнів Індекс долара досягав позначки у 104,67. Посиленню головної резервної валюти світу сприяли два фактори:

Сильні дані про ринок праці;

Нестабільна інфляція в країні. Нагадаємо, що останні результати щодо темпів зростання цін у США не виправдали очікування аналітиків.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єну, фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Прогнози на 2023 рік

Експерти з Morgan Stanley додали, що у поточному році позиції долара США ослабнуть завдяки пожвавленню економічної активності у світі та послаблення фактору невизначеності. Інша група фахівців виокремила основні причини рекордного зміцнення долара США у 2022 році. Вони також поділилися прогнозами на 2023 рік.