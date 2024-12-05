Долар падає в ціні, тоді як євро реагує на колапс уряду у Франції

Долар втрачає позиції щодо кошика з 6 інших валют. На валюту впливають очікування щодо подальшої політики центрального банку США. Водночас євро реагує на колапс уряду в Франції.

Ситуація на ринку валют

У четвер, 5 грудня, долар США падає в ціні. На ринок впливають очікування щодо наступних рішень центрального банку США. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Варте уваги Нафта повернулася до зростання після різко спаду

Інвестори впевнені, що Федеральна резервна система США продовжить знижувати процентні ставки пропри заяви Джерома Павелла та низку економічних даних, які показали, що активність у секторі послуг сповільнилася в листопаді. Попередні кілька місяців цей показник зростав.

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Очільник центробанку США раніше заявив, що економіка США наразі сильніша, ніж вони очікували у вересні, коли почали цикл зниження процентних ставок. Водночас він дав зрозуміти, що підтримує повільніший темп зниження ставок у майбутньому.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 108,07;

Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що відбувається з доларом

Індекс долара США наразі торгується на рівні 106,15, згідно з даними Yahoo!Finance. Цей показник впав на 0,15% з початку торгів. Діапазон коливання за день становить 106,01– 106,37.

Курс євро зафіксував спад після довгоочікуваного краху уряду Франції, що викликало занепокоєння щодо другої за величиною економіки в Європі. Пізніше єдина валюта Єврозони зросла на 0,18% до 1,052 долара. Проте євро все ще торгується поблизу мінімуму за два роки (1,033 долара), який зафіксували наприкінці листопада.