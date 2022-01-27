Долар та євро продовжують зростати в ціні: курс валют на 27 січня
27 січня 2022 , 08:30Читать новость на русском
Джерело:24 канал
На четвер, 27 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар та євро зміцнюються щодо української гривні.
Офіційний курс долара та євро
У четвер, 27 січня, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 28,80 гривні, що на 13 копійок більше, ніж у попередній банківський день.
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Вартість європейської валюти теж різко пішла вгору. Курс євро зупинився на рівні 32,48 гривні, що на 18 копійки більше, ніж днем раніше.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 28,80– 28,82.
- Євро – 32,50 – 32,52.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 28,65 гривні, продаж – 28,92 гривні.
- Євро: купівля – 32,24 гривні, продаж – 32,67 гривні.
Прогноз курсу гривні у 2022 році
- Міжнародний валютний фонд прогнозує, що середньорічний курс долара у 2022 році зупиниться на позначці у 27,43 гривні.
- У консенсус-прогнозі від Мінекономіки зазначили, що середньорічний курс долара США досягне 27,80 гривні, а наприкінці року – зросте до 28,10 гривні.
- У бюджет на 2022 рік заклали середньорічний курс долара на рівні 28,60 гривні, в кінці року очікують, що долар буде коштувати 28,70 гривні.