Нацбанк встановив нову вартість долара та євро: курс валют на 20 грудня
20 грудня 2021 , 08:30Читать новость на русском
Джерело:24 канал
На понеділок, 20 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар та євро зміцнюються щодо української гривні.
Офіційний курс долара та євро
У понеділок, 20 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 27,25 гривні, що на 6 копійок більше, ніж у попередній банківський день.
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Вартість європейської валюти теж пішла вгору. Курс євро зупинився на рівні 30,86 гривні, що на 2 копійки більше, ніж минулої п'ятниці.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 27,25 – 27,27.
- Євро – 30,81 – 30,83.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 27,09 гривні, продаж – 27,30 гривні.
- Євро: купівля – 30,52 гривні, продаж – 30,91 гривні.
Прогноз курсу гривні у 2022 році
- Міжнародний валютний фонд прогнозує, що середньорічний курс долара у 2022 році зупиниться на позначці у 27,43 гривні.
- У консенсус-прогнозі від Мінекономіки зазначили, що середньорічний курс долара США досягне 27,80 гривні, а наприкінці року – зросте до 28,10 гривні.
- У проєкт бюджету на 2022 рік заклали середньорічний курс долара на рівні 28,60 гривні, в кінці наступного року очікують, що долар буде коштувати 28,70 гривні.