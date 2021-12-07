Нацбанк встановив нову вартість долара та євро: курс валют на 7 грудня
7 грудня 2021 , 09:01Читать новость на русском
Джерело:24 канал
На вівторок, 7 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар та євро зміцнюються щодо української гривні.
Офіційний курс долара та євро
У вівторок, 7 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 27,38 гривні, що на 9 копійок більше, ніж у попередній банківський день.
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Вартість європейської валюти теж пішла вгору. Курс євро зупинився на рівні 30,91 гривні, що на 9 копійок більше, ніж днем раніше.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 27,30 – 27,32.
- Євро – 30,82 – 30,84.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 27,22 гривні, продаж – 27,44 гривні.
- Євро: купівля – 30,65 гривні, продаж – 31,01 гривні.
Прогноз курсу гривні у 2022 році
- Згідно з Міжнародним валютним фондом, середньорічний курс долара у 2022 році зупиниться на позначці у 27,43 гривні.
- У Мінекономіки експерти зазначили у консенсус-прогнозі, що середньорічний курс долара США досягне 27,80 гривні, а на кінець року він зросте до 28,10 гривні.
- У проєкт бюджету на 2022 рік заклали середньорічний курс долара на рівні 28,60 гривні, а наприкінці року ця цифра зросте до 28,70 гривні за долар.
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