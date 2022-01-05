Нацбанк встановив нову вартість долара та євро: курс валют на 5 січня

На середу, 5 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар зміцнюється щодо української гривні, тоді як євро втрачає позиції.

Офіційний курс долара та євро

У середу, 5 січня, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 27,30 гривні, що на 2 копійки більше, ніж у попередній банківський день.

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Натомість вартість європейської валюти різко знизилася. Курс євро залишився на рівні 30,77 гривні, що на 15 копійок менше, ніж днем раніше.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 27,39 – 27,41.

Євро – 30,91 – 30,93.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 27,20 гривні, продаж – 27,47 гривні.

Євро: купівля – 30,60 гривні, продаж – 31,01 гривні.

Прогноз курсу гривні у 2022 році

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що середньорічний курс долара у 2022 році зупиниться на позначці у 27,43 гривні .

. У консенсус-прогнозі від Мінекономіки зазначили, що середньорічний курс долара США досягне 27,80 гривні , а наприкінці року – зросте до 28,10 гривні.

, а наприкінці року – зросте до У бюджет на 2022 рік заклали середньорічний курс долара на рівні 28,60 гривні, в кінці наступного року очікують, що долар буде коштувати 28,70 гривні.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу