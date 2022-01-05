Нацбанк встановив нову вартість долара та євро: курс валют на 5 січня
5 січня 2022 , 08:30Читать новость на русском
Джерело:24 канал
На середу, 5 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар зміцнюється щодо української гривні, тоді як євро втрачає позиції.
Офіційний курс долара та євро
У середу, 5 січня, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 27,30 гривні, що на 2 копійки більше, ніж у попередній банківський день.
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Натомість вартість європейської валюти різко знизилася. Курс євро залишився на рівні 30,77 гривні, що на 15 копійок менше, ніж днем раніше.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 27,39 – 27,41.
- Євро – 30,91 – 30,93.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 27,20 гривні, продаж – 27,47 гривні.
- Євро: купівля – 30,60 гривні, продаж – 31,01 гривні.
Прогноз курсу гривні у 2022 році
- Міжнародний валютний фонд прогнозує, що середньорічний курс долара у 2022 році зупиниться на позначці у 27,43 гривні.
- У консенсус-прогнозі від Мінекономіки зазначили, що середньорічний курс долара США досягне 27,80 гривні, а наприкінці року – зросте до 28,10 гривні.
- У бюджет на 2022 рік заклали середньорічний курс долара на рівні 28,60 гривні, в кінці наступного року очікують, що долар буде коштувати 28,70 гривні.