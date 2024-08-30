Головний конкурент США активно скуповує долари

Великі державні банки у Китаї почали купувати американські долари. Це пов'язано із ситуацією, яка склалася для курсу юаня.

Китай скуповує долари США

За словами осіб, які обізнані з ситуацією, китайські банки у п'ятницю почали купувати долар США на валютному ринку. Державні кредитори у Піднебесній, як правило, діють від імені центрального банку на валютному ринку країни, проте вони також можуть торгувати від свого імені.

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Наразі головна ціль китайських банків – сповільнити зростання юаня. Курс валюти досягнув максимуму за 8 місяців. На минулому тижня стало відомо, що китайська влада за лаштунками працювала над тим, аби не допустити різкого стрибка курсу юаня, який може похитнути крихкі внутрішні фінансові ринки і завдати шкоди експортерам.

За ситуацією з юанем також пильно стежать ринки. Зокрема, вони очікують, чи може різке зростання курсу юаня спонукати експортерів почати конвертувати в юань накопичену виручку на суму близько 500 мільярдів доларів США.