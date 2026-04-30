Новий місяць починається з "полегшення": офіційний курс валют на 1 травня

Нацбанк встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 1 травня. Останній місяць весни в Україні починається з незначного подешевшання долара та євро.

Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара США 30 квітня торгується по 44,08 гривні. Тобто ціна американської валюти збільшилася на 1 копійку проти 29 квітня. Офіційний курс євро становить 51,58 гривні, отже його ціна зменшилася на 9 копійок, повідомляє Нацбанк.

А от 1 травня курс валют буде таким:

долар – 43,96 гривні (-12 копійок);

євро – 51,45 гривні (-13 копійок).

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 30 квітня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43,80 гривні , а продаж – по 44,29 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 43,90 гривні , а продаж – по 43,95 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 43,30 гривні, а продаж – по 43,96 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку?

А от курс євро станом на ранок 30 квітня був таким:

у банках – купівля в середньому була по 51,20 гривні , а продаж – по 51,90 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля у середньому була по 51,40 гривні , а продаж – по 51,60 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 51,24 гривні, а продаж – по 51,79 гривні.

Яким буде курс долара в травні?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий озвучив прогноз, зважаючи на продовження війни в Ірані.

Ймовірно, курс долара в Україні протягом останнього місяця весни коливатиметься в межах 43,50 – 44,50 гривні.

Однак на гривню й ціни тиснутиме не лише світове подорожчання нафти. Повномасштабне вторгнення Росії, зокрема атаки на енергетичну та транспортну інфраструктуру, негативно впливають на економіку, ускладнюють роботу бізнесу тощо.