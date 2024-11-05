Курс рубля обвалився до мінімуму за рік

Російський рубль фіксує серйозні втрати на ринку. На валюту тисне відразу кілька факторів.

Рубль обвалився в ціні

У вівторок, 5 листопада, російський рубль зафіксував новий обвал на ринку. Валюта опинилася під тиском кількох важливих факторів впливу. Про це пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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По-перше, рубль втрачає позиції під час торгів на тлі сезонного зниження активності експортерів у проміжку між циклічними податками. По-друге, російська валюта знецінюється через практику продажу нафти за рублі. Це призводить до зменшення обсягів виторгу у валюті.

Ще один фактор впливу на ринку – це президентські вибори у США, які посилюють невизначеність на ринку. При цьому рубль втрачає позиції проти трьох валют: юаня, долара та євро. На цю мить відомо, що російська валюта просіла на 0,7% щодо юаня. Крім того, рубль подешавшав на 0,5% та 0,9% стосовно долара та євро відповідно.

Станом на 5 листопада курс валют у Росії коливається на таких рівнях: