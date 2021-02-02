Курс валют на 2 лютого: євро і долар суттєво впали в ціні

На вівторок, 2 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.
Джерело: Нацбанк
У вівторок, 2 лютого, Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 28,06 гривні. Це на 7 копійок менше ніж 1 лютого.
Цікаво Не американці: в якій країні живуть найбагатші люди
Європейська валюта більш суттєво впала в ціні. Відтак, євро у вівторок оцінили в 33,90 гривні, що на 26 копійок менше ніж попереднього банківського дня.
Дані: "Мінфін"
Дані: finance.ua
Гривня "увійшла" у 2020 рік з курсом 23,69 за долар, а "вийшла" з курсом 28,27 гривні. Таким чином українська валюта впала майже на 20% щодо долара.
Здебільшого торік на курс впливали карантинні заходи, ситуація на світових ринках, переговори з МВФ, відставка голови НБУ, продажі аграріїв та бажання нерезидентів вкладатися в облігації внутрішньої державної позики.