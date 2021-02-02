Курс валют на 2 лютого: євро і долар суттєво впали в ціні

На вівторок, 2 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.

Джерело: Нацбанк

Офіційний курс валют долара та євро на 1 лютого

У вівторок, 2 лютого, Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 28,06 гривні. Це на 7 копійок менше ніж 1 лютого.

Цікаво Не американці: в якій країні живуть найбагатші люди

Європейська валюта більш суттєво впала в ціні. Відтак, євро у вівторок оцінили в 33,90 гривні, що на 26 копійок менше ніж попереднього банківського дня.

Вартість валюти на міжбанку:

Долар: 28,01 – 28,03 гривні.

Євро: 33,86 – 33,89 гривні.

Дані: "Мінфін"

Скільки коштувала валюта в обмінниках:

Долар: купівля – 27,99 гривні, продаж – 28,18 гривні.

Євро: купівля – 33,74 гривні, продаж – 34,13 гривні.

Дані: finance.ua

Прогнози для гривні на 2021 рік

Аналітики Oxford Economics погіршили прогноз курсу гривні до 28,4 гривні за долар у 2021 році.

за долар у 2021 році. У бюджеті-2021 гривню заклали на рівні 29,1 за долар .

. МВФ прогнозує, що українська гривні у 2021 році буде на рівні 28,12 гривні за долар.

за долар. Експерти в консенсус-прогнозі від Мінекономіки зійшлися на думці, що 1 долар коштуватиме 28,6 гривні у 2021 році.

Як змінювався курс у 2020

Гривня "увійшла" у 2020 рік з курсом 23,69 за долар, а "вийшла" з курсом 28,27 гривні. Таким чином українська валюта впала майже на 20% щодо долара.

Здебільшого торік на курс впливали карантинні заходи, ситуація на світових ринках, переговори з МВФ, відставка голови НБУ, продажі аграріїв та бажання нерезидентів вкладатися в облігації внутрішньої державної позики.