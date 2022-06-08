Курс валют в Україні: що відбувається в обмінниках і на "чорному ринку"

Коливання на валютному ринку на сьогодні привертають чимало уваги від суспільства. Йдеться не лише про офіційні дані від Національного банку України, а й про ситуацію в обмінниках та банках.

Згідно з даними "Мінфіну", станом на 8 червня готівковий курс долара США в українських банках у середньому коливається на рівні 34,70 гривні за долар при купівлі. Тоді як продають валюту за 35,50 гривні за долар.

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Тоді як курс трьох інших валют на ринку на сьогодні зупинився на рівні:

купівля – 36,60 гривні за євро, продаж – 37,70 гривні за євро;

за євро, продаж – за євро; купівля – 7,50 гривні за злотий, продаж – 8,12 гривні за злотий;

за злотий, продаж – за злотий; купівля – 41 гривня за фунт стерлінгів, продаж – 44 гривні за фунт стерлінгів.

Курс в обмінниках

На момент створення цього матеріалу, середній курс купівлі євро становить 37,37 гривні за євро. Тоді як продають грошову одиницю ЄС за 37,68 гривні, згідно з даними Finance.ua. Котирування української гривні до долара США коливається на рівні 35,07 – 35,27 гривні за долар відповідно.

Водночас курс фунта стерлінга в обмінниках зупинився в діапазоні 43,38 – 45,26 гривні за британську валюту, тоді як для польського злотого наступні дані:

купівля – 7,98 гривні за злотий;

за злотий; продаж – 8,18 гривні за євро.

Ситуація на "чорному" ринку

Американський долар купують за ціною на рівні 35,10 гривні за долар. Тоді як продають нацвалюту США за 35,40 гривні за долар. Щодо євро та польського злотого, то тут можна побачити наступні дані:

купівля – 37,35 гривні за євро, продаж – 37,70 гривні за долар;

за євро, продаж – за долар; купівля – 7,95 гривні за злотий, продаж – 8,20 гривні за злотий.

Тоді як фунт стерлінгів купують на "чорному ринку" за 43 гривні, а продають на рівні 45 гривень за британську валюту, інформує "Мінфін".

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