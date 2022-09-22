Стрімке зростання долара США: про які рекорди відомо
Американська національна валюта продовжує зміцнювати позиції на ринку. Як змінилися позиції долара США щодо кошика з 6 валют – читайте на Фінанси24.
Індекс долара США у четвер, 22 вересня продовжує демонструвати позитивну динаміку на ринку. Торги тривають цілодобово.
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Позиції долара США на ринку
На момент створення цього матеріалу, Індекс долара США коливається на рівні 110,71 згідно з даними Yahoo!Finance. З початку дня ці котирування зросли на 0,06%. Індекс почав день на рівні 111,48. Крайні позиції для Індексу долара за рік:
- максимально цей показник досягав 111,81. Це новий піковий рівень;
- Мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 92,98, за даними CNBC.
Тоді як котирування WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) зупинилися на рівні 110,83, згідно з даними WSJ. З початку торгової сесії цей показник виріс на 0,17%. Останні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останній рік:
- за останній місяць цей показник виріс на 2,18%;
- за 3 місяці Індекс посилив позиції на 6,13%;
- від початку 2022 року WSJ Dollar Index зріс на 15,50%;
- загалом за 12 місяців Індекс зміцнив свої позиції на 18,60%.
Ситуація на валютному ринку
З початку 2022 року долар США значно посилив свої позиції на ринку. Станом на 21 вересня йшлося про зростання майже на 16%, що є найбільшим річним зростанням за останні 18 років, пише Reuters.
Для прикладу, протягом серпня котирування Індексу долара США виросли приблизно на 2,6%. Загалом долар демонстрував зростання протягом 3 місяців поспіль проти кошика з 6 валют.
Загалом долар США оновив рекордний показник за останні 20 років. Тоді як позицій акцій ослабли у четвер, оскільки інвестори були схвильовані агресивним прогнозом Федерального резерву щодо процентних ставок у та готувалися до такого підвищення по всій Європі, згідно з Reuters.