Стрімке зростання долара США: про які рекорди відомо

Американська національна валюта продовжує зміцнювати позиції на ринку. Як змінилися позиції долара США щодо кошика з 6 валют – читайте на Фінанси24.

Індекс долара США у четвер, 22 вересня продовжує демонструвати позитивну динаміку на ринку. Торги тривають цілодобово.

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Позиції долара США на ринку

На момент створення цього матеріалу, Індекс долара США коливається на рівні 110,71 згідно з даними Yahoo!Finance. З початку дня ці котирування зросли на 0,06%. Індекс почав день на рівні 111,48. Крайні позиції для Індексу долара за рік:

максимально цей показник досягав 111,81. Це новий піковий рівень;

Це новий піковий рівень; Мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 92,98, за даними CNBC.

Індекс долара США – це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Тоді як котирування WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) зупинилися на рівні 110,83, згідно з даними WSJ. З початку торгової сесії цей показник виріс на 0,17%. Останні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останній рік:

за останній місяць цей показник виріс на 2,18%;

за 3 місяці Індекс посилив позиції на 6,13%;

від початку 2022 року WSJ Dollar Index зріс на 15,50%;

загалом за 12 місяців Індекс зміцнив свої позиції на 18,60%.

Ситуація на валютному ринку

З початку 2022 року долар США значно посилив свої позиції на ринку. Станом на 21 вересня йшлося про зростання майже на 16%, що є найбільшим річним зростанням за останні 18 років, пише Reuters.

Для прикладу, протягом серпня котирування Індексу долара США виросли приблизно на 2,6%. Загалом долар демонстрував зростання протягом 3 місяців поспіль проти кошика з 6 валют.

Загалом долар США оновив рекордний показник за останні 20 років. Тоді як позицій акцій ослабли у четвер, оскільки інвестори були схвильовані агресивним прогнозом Федерального резерву щодо процентних ставок у та готувалися до такого підвищення по всій Європі, згідно з Reuters.