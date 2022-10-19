Повернення апетиту до ризику: як це вплинуло на долар США
Загалом котирування Індексу долара США під час сьогоднішніх торгів не сильно змінилися. Що відбувається з американською валютою – читайте у матеріалі 24 каналу.
Індекс долара США станом на вівторок, 18 жовтня, продовжує демонструвати від'ємну динаміку. Хоча й коливання мінімальні.
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Позиції долара США
На момент створення цього матеріалу, котирування Індексу долара США коливаються на рівні 112,01, інформує Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник втратив 0,03%. Крайні позиції для Індексу долара за рік:
- Максимально цей показник у річному розрахунку досягав позначки на рівні 114,78;
- Тоді як мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 93,28, згідно з даними CNBC.
Водночас котирування WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) торгуються на рівні 112,01, згідно з даними WSJ. Від початку сесії цей показник впав на 0,03%. Актуальні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останній рік:
- За останній місяць цей показник виріс на 1,62%;
- За 3 місяці Індекс посилив позиції на 4,98%;
- Від початку 2022 року WSJ Dollar Index зріс на 16,70%;
- Загалом за 12 місяців Індекс зміцнив свої позиції на 19,48%.
Ситуація на валютному ринку
Американський долар різко зміцнював позиції щодо кошика з 6 валют основних торгових партнерів США з початку 2022 року. Проте останні тижні на ринку фіксували різну динаміку. Що відомо про актуальну ситуацію з валютою:
- Цей тиждень Індекс долара США починав зі падіння;
- Загалом котирування з початку торгової сесії коливалися в діапазоні 111,77 – 112,46, згідно з Yahoo!Finance;
- За даними CNBC, на сьогодні долар США трохи стримує певне відновлення апетиту до ризику на ринку, хоча він і позбувся деякого рівня слабкості у порівнянні з попереднім торговим днем.
Додамо, що грошова одиниця США та ключова валюта для світової торгівлі зовсім недавно коливалася на рівні нового максимуму за 20 років – 114,78.