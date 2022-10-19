Долар США зміцнює позиції "завдяки" інфляції: що відбувається

Долар США знову почав зміцнювати позиції щодо кошика з 6 інших валют. Які фактори впливали на котирування Індексу долара під час торгів – читайте у матеріалі 24 каналу.

Індекс долара США у середу, 19 жовтня, повернувся до зростання на ринку. Цю динаміку підтримують очікування інвесторів щодо подальшої політики американського центрального банку.

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Позиції долара США

Наразі котирування Індексу долара США коливаються на рівні 112,94, повідомляє Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник виріс на 0,72%. Крайні позиції для Індексу долара за рік:

Максимально цей показник у річному розрахунку досягав позначки на рівні 114,78 ;

; Тоді як мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 93,28, згідно з даними CNBC.

Індекс долара США – це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Водночас котирування WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) торгуються на рівні 112,93, згідно з даними WSJ. Від початку сесії цей показник виріс на 0,71%. Актуальні дані щодо WSJ Dollar Index за останній рік:

За останній місяць цей показник виріс на 2,07%;

За 3 місяці Індекс посилив позиції на 5,47%;

Від початку 2022 року WSJ Dollar Index зріс на 17,67%;

Загалом за 12 місяців Індекс зміцнив свої позиції на 20,70%.

Ситуація на валютному ринку

Американський долар різко зміцнював позиції щодо кошика з 6 валют основних торгових партнерів США з початку 2022 року. Проте за останні кілька тижнів на ринку фіксували різну динаміку. Що відомо про актуальну ситуацію з валютою:

На сьогоднішніх торгах котирування коливалися в діапазоні 111,92 – 113,10, згідно з Yahoo!Finance;

згідно з Yahoo!Finance; Згідно з CNBC, долар США зміцнив свої позиції на ринку через перспективи подальших агресивних кроків від Федерального резерву щодо базових ставок;

Крім того, дохідність еталонних державних облігацій США злетіла до максимуму за 14 років, оскільки інвестори продовжують вважати, що ФРС буде підвищувати ставки. Боротьба американського центробанку з потужною інфляцією в країні лише сприяє більшій хвилі попиту на долар, пише Reuters.

оскільки інвестори продовжують вважати, що ФРС буде підвищувати ставки. Боротьба американського центробанку з потужною інфляцією в країні лише сприяє більшій хвилі попиту на долар, пише Reuters. Експерти з Citigroup вважають, що долар буде зміцнювати позиції на ринку поки буде тривати економічний спад, адже за таких умов саме ця валюта стає "найбезпечнішим притулком".

Додамо, що грошова одиниця США та ключова валюта для світової торгівлі зовсім недавно коливалася на рівні нового максимуму за 20 років – 114,78.