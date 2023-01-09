Долар на шляху до серйозного обвалу: серед ключових факторів впливу – зміни у Китаї та США

Американський долар суттєво ослаб на ринку та наблизився до багатомісячного мінімуму на тлі нових даних щодо США. Також важливу ролі відіграв Китай. Більше про це – читайте у матеріалі 24 каналу.

Останні зміни Індексу долара США на ринку

Під час торгів у понеділок, 9 січня 2023 року, котирування Індексу долара США коливаються на рівні 103,70 інформує Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник впав на 0,17%, а коливався в діапазоні 103,43 – 103,93.

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Крайні позиції для Індексу долара за останні 12 місяців:

Цей показник досяг річного максимуму на рівні 114,78. Ба більше, це піковий рівень для Індексу за 20 років ;

Ба більше, це піковий рівень для Індексу за ; Натомість мінімально котирування впали до 94,63 за аналогічний період, за даними CNBC.

Варто додати, що Індекс долара США уже суттєво відійшов від максимального показника за 20 років. Водночас цей показник впав майже до мінімуму за 7 місяців.

Цьому сприяли дані щодо того, що Федеральний резерв може перейти до менш агресивної монетарної політики. Ще одним фактором впливу став Китай, який готовий знову відкрити свої кордони. Це підштовхнуло до зростання більш ризикові валюти, пише CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Два окремих звіти, які оприлюднили у минулу п'ятницю, допомогли виокремити важливі аспекти для американської економіки. Йдеться про те, що економіка країни зростає та створює нові робочі місця, але паралельно загальна активність свідчить про наближення до рецесії. Через це трейдери продають долар США, інформує Reuters.

Експерти також пояснили, що призвело до стрімкого зміцнення долара США у 2022 році. Ба більше, за цей період Індекс долара зафіксував кілька серйозних рекордів. Крім того, вони поділилися прогнозами на 2023 рік.

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