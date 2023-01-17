Долар суттєво відійшов від максимуму за 20 років, але штовхає золото до знецінення

Долар продовжує зміцнювати позиції на ринку. Водночас котирування Індексу долара США суттєво відійшли від пікового рівня за 20 років. Більше про останні зміни на ринку – читайте у матеріалі 24 каналу.

Останні зміни Індексу долара США на ринку

У вівторок, 17 січня, котирування Індексу долара США виросли на 0,08% до 102,47, інформує Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник коливався в діапазоні 102,22 – 102,56.

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Крайні позиції для Індексу долара за останні 12 місяців:

Цей показник досяг річного максимуму на рівні 114,78. Ба більше, це найкращий результат за 20 років ;

Ба більше, це найкращий результат за ; Натомість мінімально котирування впали до 95,04 за аналогічний період, за даними CNBC.

Американський долар демонструє позитивну динаміку другий день поспіль, оскільки інвестори все очікують даних щодо подальшої монетарної політики Федерального резерву, повідомляє видання Reuters.

Річ у тому, що інфляція у США продовжує знижуватися. Зокрема, у грудні 2022 року цей показник впав до 6,5%, що є найнижчим показником з жовтня 2021 року. Крім того, посилення долара підштовхує золото до знецінення.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

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